Трампу - кортик, Мелании - льняную скатерть: что Лукашенко передал Болтону

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном передал подарки Дональду Трампу и его жене.

Американскому лидеру глава белорусского государства презентовал кортик. При этом Лукашенко отметил, что на выборах болел именно за нынешнего президента США. "Я вмешивался в американские выборы и болел за Трампа", — отметил с долей юмора белорусский лидер.

Для супруги Трампа Мелании Лукашенко подготовил изделие из белорусского льна — скатерть с салфетками. Как отметил глава белорусского государства, это должно быть близко по духу первой леди, поскольку она имеет отношение к славянскому льну, ведь родилась в Словении, сообщает БЕЛТА.

Самому Джону Болтону Лукашенко вручил шоколадные сладости без содержания сахара, в том числе эксклюзивный набор шоколада, который создали специально к II Европейским играм. Также белорусский лидер вручил советнику Трампа альбом "Наследие Белоруссии", чтобы тот "в самолете полистал и увидел", как выглядит белорусский край.

Александр Лукашенко попросил передать Трампу самые теплые поздравления от народа. "Корни его зятя Кушнера здесь, в Беларуси", — резюмировал белорусский лидер.

Встреча Джона Болтона с Лукашенко состоялась в четверг, 29 августа, в Минске. В ходе беседы белорусский лидер предложил советнику президента США откровенно и по-дружески обсудить вопросы белорусско-американских отношений.