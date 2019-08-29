Потомок генерала Гюдена приехал в Россию на место гибели предка

Франция ждет от России разрешения на генетическую экспертизу останков наполеоновского генерала Шарля-Этьена Гюдена. Захоронение, обнаруженное под Смоленском, с большой долей вероятности может принадлежать соратнику и другу французского императора. Гюден был смертельно ранен в сражении у Валутиной горы в августе 1812-го. И долгое время его могила считалась утраченной. Прямой потомок Гюдена приехал в Россию, чтобы побывать на месте гибели своего прапрадеда.

Когда снимают чёрный полог, он смотрит, не моргая. Праправнук наполеоновского генерала Гюдена впервые видит останки своего предка, погибшего в России 200 лет назад.

"Мы думали, захоронение навсегда пропало в 1941-м, во время немецких бомбардировок. Невероятно удивились, когда узнали, что оно уцелело. Это такой момент, когда понимаешь, что давние-давние события могут напомнить о себе самым неожиданным образом", — говорит Альберик Д’Орлеан, правнук генерала Гюдена.

Пять поколений в их семье мечтали найти след, затерявшийся в истории. А нашла российско-французская археологическая экспедиция. В центре Смоленска, в городском саду, на месте бывшей танцплощадки.

И вот уже потомок генерала летит в Москву, по делу, срочно. Листать страницы общей истории. Вечер в музее. Вот орден святого Андрея Первозванного. Эту высшую награду Наполеон получил от царя Александра I, за пять лет до похода на Россию. А вот наполеоновская сабля, подарок русскому. По пути на Эльбу, Наполеона едва не казнили разочаровавшиеся французы. Спас сопровождающий — граф Шувалов. Отдельный пункт — разгром французских войск.

"Времена были жестокие, мы были противниками. Лучше мы будем дружить", — говорит музейный работник.

"Я бы хотел, чтобы Россия и Франция были ближе друг к другу, чем сейчас. Я надеюсь, история моей семьи поможет улучшить отношения между нашими странами. Есть проекты, над которыми мы работаем вместе", — подчеркнул Д’Орлеан.

На личном опыте праправнук генерала Гюдена убедился — Россия и Франция могут говорить на одном языке: "Я могу говорить по-русски немного, моя жена русская. Мы попробуем, чтобы наши три дети тоже говорили по-русски".

Если экспертиза подтвердит, что найденные останки принадлежат генералу Гюдену — Москва передаст их Парижу для торжественного захоронения на мемориальном кладбище Монморанси. Российские криминалисты изучили материал. Мужчина, рост 160, возраст 40-45. И главное — нет левой ноги ниже бедра.

Генерал Гюден умер, когда пушечное ядро оторвало ему ногу. Французская сторона проведёт ещё и ДНК-анализ. Работать будет тот же эксперт, что опознавал останки Антуана де Сент-Экзюпери.

За этим историческим детективом, как говорят, следит лично президент Макрон. И французская пресса. Острый вопрос главе франко-российского проекта — вы что, французский связной?

"Я был и остаюсь патриотом и гражданином Франции, но сердце моё в России. Всё, что я делаю здесь, я делаю из человеческих побуждений. Если вы спросите любого русского, какая у него любимая страна, после России он назовёт Францию. Вот в чём причина.", — сказал Пьер Малиновский.

"Моя русская жена сказала: "Ты более удачлив, чем Наполеон. Ты в Москве и тебя русские встречают хорошо!" – пошутил Д’Орлеан.

По семейным обстоятельствам потомок генерала Гюдена смог пойти дальше, чем его прапрадед, погибший под Смоленском. Он просто показал: война двести лет назад — ничто, по сравнению с желанием быть ближе сейчас.