Жителей дома в Москве эвакуировали из-за гранаты

Жильцов первых этажей дома на Сумском проезде в Москве эвакуируют после того, как в водосточной трубе была обнаружена граната.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал источник в экстренных службах столицы. Собеседник агентства уточнил, что боеприпас нашли дети, игравшие на улице.

В данное время из многоэтажки проводится эвакуация населения. Полиция оцепила место опасной находки, туда же вызваны кареты скорой помощи. Ожидается прибытие взрывотехников.