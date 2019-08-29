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29 августа 201922:49

Экс-главу ФБР обвиняют в разглашении служебной информации

Global Look Press

Бывшего руководителя ФБР Джеймса Коми обвиняют в нарушении правил ведомства — он разгласил служебную информацию, касающуюся президента США Дональда Трампа.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на доклад генерального инспектора минюста США. В документе отмечается, что Коми нарушил правила ФБР, поскольку передал другу данные, содержащие секретную информацию. Впоследствии приятель должен был направить эти материалы журналисту.

Речь идет о записках, которые бывший руководитель ФБР сделал во время личных разговоров с Трампом.

Также в минюсте сообщили, что Джеймс Коми не проинформировал после ухода из ведомства о том, что в сейфе его дома остались некоторые из служебных документов.

В докладе отмечается, что экс-руководитель ФБР подал плохой пример для более чем 35 тысяч действующих сотрудников, а также бывших работников ведомства, которые имеют доступ и ознакомлены с информацией для внутреннего пользования.

Джеймс Коми, в свою очередь, заявил, что считает свои служебные записки личными, а не правительственными документами, потому не считает себя нарушителем.

Бывшего руководителя ФБР Трамп уволил с поста за неэффективное руководство бюро. Коми расследовал нарушения бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон, касающиеся правил служебной переписки. Также он принимал участие в расследовании возможного вмешательства России в американские выборы.

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