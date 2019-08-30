Рубль в сентябре: готов к нейтралитету

По прогнозам ИАЦ "Альпари", в сентябре рубль, в случае сохранения конъюнктуры текущей, сохранит нейтралитет. В начале осени у рубля могут быть стрессы — как и у любой валюты. Но пока внешний и внутренний фон стабильны, видимых рисков мало, и есть шанс, что "россиянин" проведет первый месяц осени спокойно. Это значит, что доллар США останется в рамках 65,50-67,50 руб., евро — в пределах 72,50-74,50 руб.

Внимание стоит обратить на несколько моментов. Первый из них – это заседание Банка России 6 сентября. Скорее всего, регулятор пойдет на понижение ключевой ставки до 7,00% годовых против 7,25% годовых ранее. Это уже учтено рынком в текущих котировках и вполне ожидаемо, поэтому маловероятно, что на валютном рынке случатся какие-то резкие колебания курса. Но рынок получит сигнал о том, что Банк России последователен в своих действиях и шагах.

Между тем, министр экономического развития Максим Орешкин накануне отметил, что в сценарий с низкой, 3% инфляцией на 2020 год, уже заложено существенное смягчение денежно-кредитной политики. Размер ключевой ставки, который учтен в таком оптимистичном прогнозе, неизвестен. Но точно можно говорить о том, что банковская система не обрадуется, ведь банки зарабатывают на кредитных продуктах, им невыгодно снижать ставки, но они будут вынуждены это сделать.

Второй момент – это поведение цен на нефть. Баррелю Brent в последнее время никак не удается закрепиться над $60, мешают статичные данные по запасам и узкий мировой спрос на энергоносители. Если баррель так и продолжит консолидироваться в пределах $55-60, рубль вряд ли сможет бурно расти, предупреждает Анна Бодрова, старший аналитик "Информационно-аналитического центра "Альпари".

Еще один важный для рубля аспект — это отношение мировых инвесторов к риску. Здесь важно буквально все: от торгового диалога между США и Китаем до очечных проблем внутри Европы или Азии. Сейчас все нейтрально, но проблемы могут появиться в любой момент. Санкционная тема пока стабильна, осложнений не ожидается, все, чего ждали, уже случилось.

Бурный и традиционно шоковый для рубля август уже на исходе и этот факт очень радует.