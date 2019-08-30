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30 августа 201912:03

В Новосибирске представили проект нового Междисциплинарного исследовательского комплекса

ГТРК "Новосибирск"

На территории новосибирского Академгородка построят принципиально новую научную площадку Междисциплинарного центра аэродинамики, машиностроения и энергетики. Проект недавно был утвержден в Москве, а сегодня впервые его продемонстрировали представителям СМИ. Поводом стала международная выставка "Технопром — 2019", сообщает ГТРК "Новосибирск".

Мероприятие состоится при поддержке регионального правительства в сентябре. Разработчики планируют объединить в рамках единого экспериментального кластера научных сотрудников из нескольких институтов области. Целью исследовательского центра станет создание приборов нового поколения для освоения космоса и мирового океана.

"Это станет следующим этапом в формировании научного и технического задела, который будет востребован и полезен для реального сектора экономики, в том числе для судостроения, транспортных систем и энергетического машиностроения", — отметил директор Институт теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН Дмитрий Маркович.

Специалисты Института кинетики и горения начали эксперимент, который должен определить, с какой скоростью огонь уничтожает стройматериалы. Их задача — создание материалов, которые не горят. Такая возможность как раз и появится после открытия лаборатории нового Междисциплинарного центра. 

Схожие цели ставят и ученые Института теплофизики. Здесь проводят исследование процессов теплообмена. Нужно разработать новые материалы для строительства машин будущего.

"К примеру, сейчас идет активная разработка ядерных реакторов на быстрых нейтронах. Они к материалам очень требовательны, от этого зависит их  эффективность и продолжительность эксплуатации. За ними — будущее. Все существующие на данный момент решения очень недолговечны", — пояснил министр науки и инновационной политики региона Алексей Васильев.

С помощью экспериментальной самолета, имитирующего условия невесомости, проводят тестирование нового энергетического оборудования для работы на Международной космической станции. В числе прочих эта разработка будет представлена на "Технопроме". Седьмая по счету международная выставка будет посвящена развитию науки новой эры.

Форум не только станет отличной возможностью для демонстрации новых наработок, подписания выгодных контрактов, развития взаимовыгодного международного сотрудничества, но и даст толчок для развития экспортного потенциала региона.

Напомним, в нацпроект "Наука" вошли четырнадцать институтов Академгородка. Государство выделяет огромные средства на внедрение сибирских суперсовременных сибирский технологий. Только на закупку оборудования направлено более миллиарда рублей.

Текст: ГТРК "Новосибирск"

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