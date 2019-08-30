Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки. Также он известен под именем Абу Сулейман аль-Бельгики.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на издание De Morgen, один из самых одиозных боевиков "Исламского государства" (запрещена в РФ) был схвачен вместе со своей женой Жюли Маес. Сейчас они оба находятся в тюрьме "Сирийских демократических сил".

Палач причастен к убийствам более 100 человек в Ракке, а также к финансированию терактов в Париже и Брюсселе. Пока неизвестно, где его будут — в Сирии, Бельгии или Франции.

Сейчас в Сирии действуют около трех тысяч игиловцев. Такие данные ранее привел заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин.