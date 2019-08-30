Туалет с позолотой, мрамор и росписи: бизнесмен окультурил школу в Екатеринбурге

Школа №106 Екатеринбурга превратилась в настоящий музей. Бизнесмен Андрей Симановский, который когда-то закончил данное учреждение образования, сделал там роскошный ремонт, сравнить который можно с интерьером Версаля или Лувра.

Как сообщает телеканал "Россия 24", стандартные холлы и туалетные комнаты школы теперь больше напоминают дворцовые интерьеры. Они украшены росписью, помпезными люстрами, отделкой под золото и мрамор.

Подобная роскошь у некоторых вызывает двоякие чувства. Некоторые считают это китчем, другие — неуместным явлением для школы. Но многие все-таки одобряют поступок бизнесмена, поскольку считают подобный ремонт-образцово показательным. Осталось посмотреть, как в подобный интерьер впишутся ученики и сам учебный процесс.

СМИ Екатеринбурга ранее сообщали, что данный проект согласован с мэром города Александром Высокинским. Сам бизнесмен отмечал, что такой ремонт подарит детям хорошее настроение. "Кто будет критиковать, тот просто завидует", — заявил Симановский, который взял шефство над школой, где когда-то учился сам, а до этого в процессе строительства здания участвовал отец мецената.