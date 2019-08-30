Путин поздравил Лукашенко и обсудил двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 65-летием, подчеркнув готовность продолжать товарищеский диалог на благо братских народов России и Белоруссии, передает РИА Новости.

Российский лидер пожелал своего белорусскому коллеге крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов.

Путин отметил, что Лукашенко всегда вносит большой личный вклад в развитие дружественных, союзнических отношений между РФ и Белоруссией.

Главы государств по телефону обсудили текущую повестку дня и развитие двусторонних отношений.

По словам президента РФ, реализация договоренностей, достигнутых в Санкт-Петербурге, поспособствует дальнейшему укреплению Союзного государства, а также наращиванию продуктивного российско-белорусского взаимодействия.

Кроме того, белорусского лидера поздравил с 65-летием премьер-министр России Дмитрий Медведев. В ходе телефонного разговора глава российского кабмина выразил наилучшие пожелания президенту Белоруссии, а также обсудил с ним вопросы развития двусторонних отношений.