Дональд Трамп "по-собачьи" подозвал к себе Меланию

В сети появилось видео, на котором президент США Дональд Трамп своеобразно подзывает к себе супругу. Кадры уже разошлись по Интернету и многие пользователи высмеивают данный инцидент.

Соответствующий видеоролик на своей странице в Twitter опубликовал писатель Джеймс Фелтон. На кадрах видно, что Дональд Трамп стоит возле автомобиля в окружении охраны, затем он поворачивается в сторону супруги, похлопывает себя несколько раз по ноге, после чего к нему подходит Мелания. Многие разглядели в этом жест, которым обычно люди подзывают к себе собак. Так, пользователь @arbourable отметил, что Трамп даже не дал супруге "вкусняшку" в качестве поощрения.

Donald Trump:

“Nobody respects women more than me”



Also Donald Trump:

“Here girl, come here girl” [pats leg] “come here wife, there’s a good girl” pic.twitter.com/kpAYOeLHRY