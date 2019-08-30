Эрдоган: Турция присмотрится к Су-35 и Су-57, если Штаты продолжат свою политику

Боевые самолеты "Сухого" могут стать альтернативой американскому F-35. Как заявил в эфире телеканал "Россия 24" турецкий лидер Реджеп Эрдоган, если США продолжат вести себя прежним образом, то Республика сможет позаботиться о себе: оценит F-35 и Су-35, Су-57 и что-то еще.

Эрдоган напомнил, что его страна уже покупает у РФ зенитные ракетные комплексы С-400. Однако после того, что турецкие военные увидели на авиасалоне МАКС-2019, они предложили россиянам провести переговоры о закупках нового оружия. Причем военно-техническое сотрудничество двух стран может быть налажено не только в области истребителей, но и беспилотников.



Напомним, на церемонии открытия выставки в Жуковском Владимир Путин лично показал Реджепу Эрдогану последние разработки российского авиапрома. Особенно турецкого лидера заинтересовал истребитель пятого поколения Су-57. Он спросил у российского президента, можно ли его купить. Владимир Путин ответил утвердительно.

Помимо авиации Турцию интересуют российские комплексы радиоэлектронной борьбы, добавил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев.