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30 августа 201916:25

Регионы ждут "Волну здоровья": детям помогут врачи федеральных медцентров

"Волна здоровья" в очередной раз соберет специалистов ведущих медицинских центров страны, чтобы помочь больным детям, а также рассказать о формировании приоритетов здорового образа жизни в молодежной среде приоритетов здорового образа жизни. В этом году акция пройдет в городах, расположенных на Волге и Оке.

О подготовке к всероссийской оздоровительной акции рассказали в медиацентре "Российской газеты".В пресс-конференции приняли участие сопредседатели оргкомитета акции — министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова и президент Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации" академик РАН Лео Бокерия.


Нас снова собрала "Волна здоровья" – акция, которая пройдет уже в 14-й раз. За прошедшие годы более 11 тысяч детей, а в последние годы и беременные женщины, были проконсультированы ведущими специалистами наших национальных медицинских центров – основных профильных федеральных медучреждений, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

"Идея маршрута этого года возникла сама собой, поскольку где мы только не были – и на Лене были, и на северо-западе страны были, а потом, когда стали смотреть, выяснилось, что Центральный округ тоже очень нуждается в таком мероприятии, рассказал президент Лиги здоровья нации академик Лео Бокерия.

Впервые в этом году "Волна здоровья" посетит Рязанскую, Владимирскую и Ивановскую области. О подготовке к акции рассказали заместитель министра Министерства здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец, директор Департамента здравоохранения Владимирской области Алексей Мозалев, заместитель директора Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Сергей Давлетов и заместитель директора Департамент здравоохранения Ивановской области Татьяна Слабинская.

В 2019 году всероссийская оздоровительная акция "Волна здоровья" пройдет со 2 по 11 сентября. В ходе акции теплоход "Василий Чапаев" пройдет с ведущими специалистами федеральных медицинских центров по маршруту: Москва-Дубна-Рыбинск-Плес-Кинешма-Нижний Новгород-Муром-Рязань-Коломна-Москва. Основной целью акции является оказание адресной помощи детям, страдающим врожденными пороками сердца, нарушениями зрения, слуха и другими заболеваниями, а также популяризация и внедрение инновационных технологий оздоровления населения, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта.

В каждом городе в заранее подготовленных списках значатся сотни детей, которых местные минздравы заранее отбирают для консультаций со столичными специалистами. Это дети в возрасте от грудничкового до подросткового с различными патологиями. Каждого сопровождают не только родители, но и местные врачи, знакомые с историей болезни. Как правило, это дети, которым поставлены сложные диагнозы.

На теплоходе любой желающий сможет узнать о первой помощи и обучиться элементам ее оказания (сердечно-легочная реанимация, инородное тело в дыхательных путях).

Организатором социально-значимого проекта "Информационно-пропагандистская, оздоровительная акция "Волна здоровья" выступает Благотворительный фонд Лиги здоровья нации с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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