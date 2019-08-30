Сирийская армия прекращает огонь в Идлибе

Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке вводят режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. Перемирие начинает действовать с 6 утра 31 августа, заявили в российском Центре по примирению враждующих сторон.

Боевиков, которые обосновались в этом районе, призывают поступить также, сообщает агентство ТАСС.

Это уже не первая попытка прекратить кровопролитие в Идлибе. 2 августа президент Сирии Башар Асад ввел режим тишины. Однако продолжался он недолго: 5 августа из-за постоянных провокаций и обстрелов со стороны бандитов вооруженные силы Арабской Республики вынуждены были возобновить военные действия.



Анкара, в свою очередь, заявила, что Россия предоставила гарантии неприкосновенности турецких наблюдательных постов в Идлибе: сирийская армия пообещала их больше не атаковать. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства уточнил, что турецкие военнослужащие покинут территорию Сирии только тогда, когда будет выработано соответственное политическое решение. Правда пока Анкара сомневается в его возможности.