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30 августа 201917:40

Пророчество Ванги сбывается? Кто стоит за массовой гибелью пчел

EPA

Во многих регионах России этим летом погибли сони тысяч пчел — пустели не только ульи, но и целые пасеки. Если верить пророчествам Ванги, то массовая гибель пчел — это предвестник конца света. Программа "Прямой эфир" решила провести собственное расследование, ведь исчезновение этих насекомых означает не только отсутствие меда — собирая нектар, они опыляют 90% всего, что растет на полях и в садах.

В студию программы пришли пчеловоды из разных областей страны, чтобы поделиться своими историями. Валерий Плеханов из Зарайского района Московской области уже 20 лет занимается пчеловодством. По его инициативе даже был разработан областной закон о пчеловодстве. В этом году погибли 70 процентов его насекомых. Пчеловод уверен, что причина — в несоблюдении правил химической обработки рапсовых полей. Охранная зона от поля, которое подвергается химобработке, до пасеки должна быть 300 метров, а до его ульев оказалось всего 50 метров. Кроме того, химию можно распылять только ночью (то есть когда пчелы не летают), однако повсеместно отраву распыляю средь бела дня и не всегда корректно предупреждали о сроках обработки, чтобы пасечники 10 следующих дней не выпускали пчел.

"Если погибнут пчелы, через четыре года погибнет человечество", — предупреждает пасечник.

Пчелы массово гибли и в соседнем Каширском районе Подмосковья.

"Целые поддоны мертвых и бьющихся в агонии пчелок", — со слезами на глазах вспоминает пасечница Галина Косинова.

Еще одна жительница Зарайского района Подмосковья сама пострадала от распыляемой на поля химии.

Рапс растет в 15 метрах от ее жилья, над полями стоит химический туман. В итоге руки Натальи Журавской покрылись незаживающими струпьями. Районное руководство на жалобы женщины посоветовало ей уехать лечиться в санаторий!

Председатель организации "Пчеловоды Татарстана" Сергей Котков также уверен, что массовая гибель пчел в республике связана с распылением ядохимикатов в дневное время.

Между тем, специалисты предупреждают, что пчелы — это лишь видимая вершина айсберга. На самом деле на обработанных химией полях гибнут все насекомые-опылители, а за ними травятся и те, кто является следующими в пищевой цепочке — это птицы, ежи, лягушки и другие животные. Под землей погибают черви, которые необходимы для создания плодородного слоя земли. С дождями химия смывается в реки и водоемы, отравляя все живое.

Действительно ли пчел травят те, кто хочет выращивать генно-модифицированные культуры, не требующие опыления? Почему нарушителям экологических законов все сходит с рук? Что происходит с пчелами в Германии, Британии и США? Ответы — в программе "Прямой эфир".

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