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30 августа 201919:46

"Дориан": Трамп ввел режим ЧС, американцы пополняют запасы

EPA

Президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации на территории американского штата Флорида в связи с приближением урагана "Дориан".

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Белого дома, подчеркнув, что глава государства распорядился выделить федеральную помощь для противодействия стихии.

Между тем, американские синоптики пока точно не знают, по территории каких штатов ударит "Дориан", который набирает силу и движется в сторону восточного побережья США. Метеорологи полагают, что ураган, набрав силу до предпоследней четвертой категории (его скорость составляет 110 километров в час), может обрушиться на Багамы и Флориду.

Приближение урагана заставило Трампа отложить свой визит в Польшу. Вместо себя он направляет в эту страну вице-президента Майка Пенса.

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