При пожаре на северо-западе Москвы один человек пострадал, 14 - спасены

В пресс-службе столичного главка МЧС сообщили о пожаре в квартире в 25-этажном доме на северо-западе Москвы. Пострадал один человек.

В доме номер 59 по улице Авиационная произошло возгорание. Пожарные оперативно прибыли на место и эвакуировали 14 человек из соседних и расположенных выше квартир.

В настоящее время пожар потушен, передает ТАСС. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Пострадавшему оказана помощь.