Своенравность или солидарность: Трамп "отложил" визит в Польшу

Дональд Трамп, вероятно, приедет в Варшаву этой осенью. В канцелярии президента Польши заявили, что "визит отложен, а не отменен". Планировалось, что Трамп примет участие в мероприятиях к 80-й годовщине начала Второй мировой войны. Однако, американский президент отменил поездку, сославшись на приближение урагана "Дориан". Некоторые наблюдатели посчитали, что это всего лишь благовидный предлог.

На пути урагана "Дориан", который движется к берегам США, может оказаться зимняя резиденция Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич.

Президент любит останавливаться там в холодное время года, а еще — приглашать высокопоставленных гостей и знаменитостей.

Поместье начала прошлого века, признанное историческим памятником, Forbes оценивает в 160 миллионов долларов. 30 лет назад оно обошлось Трампу в 16 раз дешевле.

Известие о том, что "Дориан" угрожает резиденции американского лидера, вызвало живую реакцию, если не сказать внезапную. Бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл написала в Twitter: "Я болею за прямой удар по Мар-а-Лаго". Но через несколько часов передумала: "Я удалила твит про ураган и Мар-а-Лаго и приношу искренние извинения всем, кого он обидел. Это был сарказм, а не пожелание вреда. Необдуманные фразы живут в Twitter своей жизнью. Мне надо было это понимать. Каюсь".



Дональд Трамп готовится к встрече с "Дорианом" самым серьезным образом. Он даже отменил свой визит в Польшу по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны. В Розовом саду Белого дома американский лидер обратился к нации.

"Мы готовы противостоять стихии. У нас есть лучшие службы для того, чтобы справиться с "Дорианом". Похоже, что шторм будет невероятно сильным. Мы все готовы и, надеюсь, нам повезет. Есть все признаки того, что это будет разрушительный ураган. И будьте готовы к тому, что потребуется эвакуация".

Американские СМИ, отлично изучившие характер своего президента-бизнесмена, сразу засомневались в истинных намерениях Трампа.

Издание Townhall пишет, что лидер США перед любой встречей всегда четко знает, чего хочет от собеседника. А если визит будет "пустой", то он может и вовсе его отменить. Так было, например, с его поездкой в Данию после неудачных попыток договориться о покупке Гренландии.

Тем временем, в Варшаве неожиданное решение Трампа попытались оправдать.

"Визит отложен из-за форс-мажорной ситуации. Конечно, мы понимаем это решение, и оно абсолютно верное. Президент, отвечающий за чрезвычайные ситуации в своей стране, должен быть на своем месте, рядом со своим народом", — сказал глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

Однако польские журналисты не скрывают: версия с ураганом слабовата. И пишут о том, что такое решение Белого дома — удар по команде Анджея Дуды. Ведь на носу выборы в парламент.

"Двухдневный визит американского президента должен был стать свидетельством того, что Польша поднялась с колен. И имел важное пропагандистское значение для Анджея Дуды. Он ждал, что Трамп отменит визы для поляков, а заодно объявит об увеличении военного присутствия в этой стране. Но мыльный пузырь, который старательно надували так долго, вдруг неожиданно лопнул, смешав все карты".

В Варшаве на переговоры с Трампом надеялись не только поляки. Обсудить насущные проблемы, особенно на фоне новостей о возможной заморозке военной помощи Киеву, хотел бы и украинский президент Владимир Зеленский. Но, по мнению аналитиков, в Белом доме сейчас настроены на общение с другими оппонентами.

"Фактически, то, что сделал Трамп с визитом в Польшу, означает следующий сигнал: "Уважаемые господа, я не принимаю участие во второстепенных мероприятиях. Мероприятие, в котором сегодня не участвует Россия, является второстепенным, и мне на нем находиться неинтересно". Лидеры многих стран, например, поляки, могут делать вид, что они не поняли. Хотя это будет трудно", — говорит политолог, экономист Михаил Хазин.

Помимо не получившей приглашения России, в Польшу не поедут представители целого ряда стран. Так, Дуда не позвал на памятные мероприятия лидеров нескольких государств Восточного партнерства. А главы Армении и Белоруссии от визита отказались сами. Получается, что вспоминать начало войны будут в очень узком кругу.