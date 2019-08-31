В Санкт-Петербурге скончался художник Сергей Ковальский

Куратор арт-центра "Пушкинская, 10" Юлия Рыбакова сообщила, что на 72-м году жизни в Санкт- Петербурге скончался художник и сооснователь товарищества Сергей Ковальский.

"Умер Сергей Викторович Ковальский. Это шок и ужасная потеря. Пока просто нет других слов".

В 1981 году Ковальский стал одним из организаторов Товарищества экспериментального изобразительного искусства, а чуть позже — арт-центра "Пушкинская, 10" и Музея нонконформистского искусства, в котором собрана уникальная коллекция "неофициального" искусства второй половины ХХ века и современного российского искусства, передает ТАСС.

Арт-центр во главе с Ковальским объединил под своей крышей 15 художественных галерей, концертную площадку, два музыкальных клуба, студии звукозаписи, детский театр и тридцать восемь творческих мастерских известных художников и музыкантов.