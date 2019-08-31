МИД России: Тбилиси нагнетал напряженность в отношении Южной Осетии

Москва выразила беспокойство в связи с ситуацией на границе между Южной Осетией и Грузией.

МИД России отмечает, что Тбилиси целенаправленно нагнетал напряженность в последние месяцы. Ведомство призывает стороны к сдержанности и к конструктивному обсуждению спорных вопросов, передает "Россия 24".

Обстановка обострилась, когда Грузия выставила полицейский блокпост вблизи югоосетинского села Цнелис после многократных отказов от предложения Южной Осетии начать переговоры по обустройству границы. В Цхинвале такие действия расценили как провокацию и потребовали убрать пост, а граждан республики призвали сохранять спокойствие.