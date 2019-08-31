Взрыв на химзаводе в Индии: шестеро погибших, десятки пострадавших

Как минимум шесть человек погибли и 43 пострадали в результате взрыва на химическом заводе в Индии. Инцидент произошел в городе Дхулия в штате Махараштра, сообщило индийское информагентство ANI.

Причины взрыва и другие подробности пока не приводятся.