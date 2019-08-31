Мать отбила малыша у собаки, но спасти его не удалось

В Волгоградской области устанавливают обстоятельства гибели годовалого мальчика в результате нападения собаки. Доследственная проверка организована Урюпинским межрайонным следственным отделом регионального Следственного управления СКР.

Ребенок вместе с родителями, старшими братьями и сестрами проживал в одном из населенных пунктов Нехаевского района, сообщается на сайте ведомства. Около полудня 31 августа он самостоятельно вышел во двор дома и направился на соседний участок, где находилась собака на привязи.

В какой-то момент пес кинулся на ребенка. Крики малыша услышала его мать, занимавшаяся в это время домашними делами. Она отбила сына от агрессивного животного и сразу вызвала бригаду скорой медицинской помощи. Однако спасти ребенка не удалось — по пути в больницу мальчик скончался.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства трагедии, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.