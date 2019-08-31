Неадекватный мужчина разгромил пассажирский автобус в Новой Москве. Видео

Опубликованы кадры, запечатлевшие на падение на рейсовый автобус. По предварительным данным, события, попавшие на видео, разворачивались на днях в районе деревни Столбово, входящей в состав Новомосковского административного округа.

На записи видно, как агрессивный мужчина атаковал автобус. Для начала он свернул зеркало заднего вида. Однако, не удовлетворившись полученным результатом, он нашел внушительный булыжник и принялся методично уничтожать лобовое стекло транспортного средства.

После этого дебошир удалился в сторону лесополосы. Оставив в одиночестве водителя автобуса, который и снял произошедшее на камеры своего смартфона.

О причинах конфликта, закончившегося разгромом маршрутного транспортного средства, пока не сообщается.