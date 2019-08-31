США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Польша, США и Украина в субботу подписали соглашение о сотрудничестве по поставкам природного газа. Подписи под документом поставили представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, министр энергетики США Рик Перри и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.

Предполагается, что соглашение снизит зависимость Украины от поставок российского газа. Такую уверенность выразил Ричард Перри, приведя в пример поставки американского газа в Польшу, которые, по мнению главы американского Минфина, помогли польским партнерам стать независимыми от поставок российского газа.

По словам Наимского, в 2021 году Польша будет готова поставлять на Украину до шести миллиардов кубов газа ежегодно. Для реализации этого проекта строится 110-километровый газопровод. В четверг, 29 августа, польская энергокомпания PGNiG сообщила о том, что Польша будет продавать Украине регазифицированный сжиженный природный газ, закупаемый у США. По предварительным договоренностям, первый танкер из США прибудет в польский газопорт уже в ноябре 2019 года.

Также США рассматривают возможность введения нового пакета санкций в связи с реализацией проекта "Северный поток-2", добавил Перри.