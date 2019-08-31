Врачи уточнили, кто погиб в московском метро

В столичной подземке на станции метро "Южная" Серпуховско-Тимирязевской линии погиб мужчина, передает РИА Новости. Ранее озвучивалось предположение, что это девушка.

В субботу Московский метрополитен сообщил твитом о падении пассажира под прибывающий поезд на серой ветке, из-за чего движения не было на участке от "Нагорной" до "Пражской". Полицейские вызвали скорую, но врачи ничем помочь не могли.

Сейчас движение на ветке восстановлено.

Это уже пятый случай падения пассажира на рельсы московского метрополитена за месяц. Ранее сообщалось о падении пассажиров на рельсы "Таганской", "Ховрино", "Планерной" и "Бульвара Дмитрия Донского". К счастью, в тех случаях пассажиры отделались испугом и легкими травмами.