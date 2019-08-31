В Праге с памятника Коневу несколько раз сорвали брезент

В Праге (Чехия) усиливаются протесты общественности против решения местных властей укрыть памятник маршалу Коневу, передает канал "Россия 24.

За последние сутки гражданские активисты трижды срывали брезент, сообщили в полиции. Теперь их могут привлечь к административной ответственности.

Памятник маршалу установили в Праге почти 40 лет назад – к очередной годовщине освобождения чешской столицы от гитлеровцев войсками 1-го Украинского фронта под командованием Ивана Конева. Монумент несколько раз подвергался осквернению. Неделю назад вандалы облили красной краской постамент и нижнюю часть скульптуры и сделали оскорбительные надписи.

Российский МИД выразил протест посольству Чехии в Москве. Общественные активисты частично отмыли монумент.