Минобороны показало пуск и момент поражения цели "Искандером"

В ходе учений Минобороны России на полигоне "Капустин Яр" была запущена баллистическая ракета оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер", пресс-служба ведомства разместила в интернете видео пуска.

Уточняется, что расчеты выполнили несколько нормативов: переход комплекса в боевое положение, перегрузка ракет на самоходные пусковые установки и нанесение удара и цели, имитирующей важный объект противника.

Цель была успешно уничтожена, передает РИА Новости.