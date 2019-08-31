Убийство во Франции: люди с холодным оружием напали на прохожих

В пригороде Лиона — коммуне Виллёрбан совершено нападение на прохожих, сообщает телеканал BFM. По словам полицейских, работающих на месте трагедии, преступники были вооружены ножами. В результате атаки 19-летний прохожий скончался на месте, восемь получили ранения и доставлены в больницу. Еще один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

Один из нападавших задержан полицией, поиски второго продолжаются.