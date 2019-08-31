В Долгопрудном вертолет зацепился за ЛЭП и упал в воду

Частный двухместный вертолет зацепился за линии электропередач и упал в Клязьму. Инцидент случился в подмосковном Долгопрудном на улице Набережная – недалеко от места, где находятся рестораны и яхт-клубы.

Вертолет затонул. На месте ЧП проводятся поисково-спасательные работы, к которым привлечены 39 человек, передает РИА Новости.