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31 августа 201920:34

Полет утонувшего в Клязьме вертолета не был санкционирован. Возбуждено дело

Спасатели обнаружили вертолет, который упал в субботу, 31 августа, в реку Клязьма в Московской области и затонул. Сейчас они ждут приезда водолазов, передает ТАСС.

Как сообщил источник в экстренных службах региона, в Клязьму упал частный двухместный вертолет, его полет не был санкционирован. По предварительным данным, машина зацепилась за линию электропередачи.

По факту падения вертолета возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Старший помощник руководителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России Елена Марковская проинформировала, что на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая проведет все необходимые действия. Данные о пострадавших уточняются, пишет РИА Новости.

Со своей стороны, проверку по факту падения вертолета в подмосковный водоем организовала Московская межрегиональная транспортная прокуратура, добавляет "Интерфакс".

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