Московское небо озарилось огнями салюта в честь юбилея освобождения Бухареста

На Поклонной горе отгремели залпы салюта в честь 75-й годовщины освобождения Бухареста от немецких захватчиков. Московское небо озарили более 50 видов фейерверков.

В общей сложности артиллеристы гвардейского дивизиона Западного военного округа запустили две тысячи пиротехнических снарядов. Для этого на Поклонной горе разместили самоходные пусковые установки различных калибров.

Звуковое сопровождение салюта обеспечивали холостые залпы пушек ЗИС-2 времён Великой Отечественной войны, сообщает телеканал "Россия 24".