Лавров о зоне безопасности в Сирии: мы признаем интересы Турции законными

Президент РФ Владимир Путин подтвердил, что Россия признает интересы Турции по безопасности на своих южных границах абсолютно законными, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Президент Путин подтвердил, что мы признаем эти интересы абсолютно законными и поддерживаем достижение договоренности, которая в первую очередь учитывалв бы уважение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", — отметил министр.

Ранее стало известно о создании Турции совместно с США зоны безопасности на севере Сирии. Анкара и Вашингтон достигли договоренности о создании координационного центра по совместным операциям и планируемой зоне безопасности.

Путин заявил, что Москва "понимает озабоченность Турции", связанную с безопасностью своих границ, и создание такой зоны "будет хорошим условием для обеспечения территориальной целостности самой Сирии".