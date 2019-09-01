"Вы такой вулкан разбудили": пьяный водитель без прав едва не задушил инспектора в Омске

Угрозами лишить работы и средств к существованию встретил 37-летний омич инспекторов, прервавших его заезд по городу. Подобрать ключик к полицейским с помощью слов у подвыпившего мужчины не получилось, и тогда он попытался задушить водителя служебной машины. Моноспектакль сняли на видео.

Виляющий Nissan Sunny стражи порядка остановили на улице 10 лет Октября около 23:30 29 августа. Проходить медосвидетельствование владелец отказался, хотя на ногах держался неуверенно. К тому же выяснилось, что в марте текущего года его на 18 месяцев лишили прав за вождение в нетрезвом виде, но это не помешало ему вновь сесть за руль.

"Вы себя вообще не уважаете! Вы такой вулкан разбудили! Можете гаситься, прям реально гаситься, можете даже не выходить на работу. Я вам предлагал по-человечески. По-человечески вы не понимаете. Пацаны, вот смотрите, я вам просто объясняю: вы меня отвозите, ваши данные там остаются, и вы встреваете по-жёсткому", — грозился водитель, на которого составили протокол.

Обещания исковеркать жизнь должного эффекта не произвели, и тогда буян совершил звонок другу. В разговоре он неожиданно прокричал: "Я сейчас, хочешь, его придушу, за рулём этого?", и набросился на сидевшего за рулем инспектора. Как только машина остановилась, хулиган рванул наружу, но его тут же вернули на место, на сей раз уже в наручниках.

За нападение на представителя власти мужчине грозит вплоть до пяти лет в колонии, а также штраф за вождение без прав.