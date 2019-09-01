Поговорил сам с собой и напал: подробности убийства в пригороде Лиона

Афганский мигрант, напавший накануне с ножом на прохожих в Виллербане, пригороде Лиона, проверяется на наличие наркотиков в крови, сообщает телеканал BFMTV.

Ранее сообщалось, что в субботу возле остановки общественного транспорта неизвестный напал с шампурами для мяса на прохожих. 19-летний мужчина скончался на месте, еще восемь человек доставлены в больницу, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

Нападавшего окружили прохожие и помогли полиции задержать его. Он оказался 33-летний уроженец Афганистана. Сейчас он помещен под стражу и пока отказывается объяснить мотивы своего поступка. На учете или под наблюдением полиции он не состоял. Неизвестно также как долго он находится во Франции. По некоторым данным, у него есть зависимость от наркотиков. Результаты токсикологических анализов будут известны позднее.

По словам свидетелей, на которых ссылается канал, перед нападением преступник вел себя странно, разговаривал сам с собой. Те, кто наблюдал его раньше, описывают афганца как выглядевшего неадекватным, и некоторые считали его бездомным.