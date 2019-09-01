"Дориан" стал ураганом максимальной категории

Ураган "Дориан" в Атлантическом океане достиг пятой, наивысшей, категории, скорость ветра составляет 257 километров в час, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. В эпицентре урагана скоро окажутся Багамские острова и Абако, местные власти готовятся к наводнениям и другим последствиям разгула стихии.

Ранее сообщалось, что "Дориан" разворачивается на север и может обрушиться на побережье штатов Джорджия и Южная Каролина на следующей неделе. Во Флориде, где ожидали первого удара урагана, уже объявили режим ЧС, позднее режим чрезвычайной ситуации был объявлен и в Южной Каролине.

Президент США Дональд Трамп написал у себя в Twitter, что "Дориан" может нанести гораздо более сильные удары, чем прогнозировалось ранее. Трамп даже отменил визит в Европу на торжества по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

"Дориан" может стать самым мощным ураганом за последние десятилетия. Это уже четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам — погиб один человек. В прошлом сезоне Флориду затронули два урагана – "Гордон" и "Майкл", жертвами стали несколько десятков человек.