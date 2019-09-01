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1 сентября 201919:58 Дмитрий Киселёв

Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

Если говорить про украинскую тему, то очевидно, что дело идет к возобновлению встреч лидеров России, Франции, Германии и Украины в нормандском формате. Киеву надо срочно определяться с Донбассом, а новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко даже обещает решить проблему за полгода, допуская "выполнение Минска". И очевидно, что Россия и Европа заинтересованы в урегулировании украинского кризиса. Но если для России украинский кризис — большая боль, то для рациональной Европы — огромная помеха для налаживания отношений с Россией, которые для Старого Света фактически стали условием выживания.

По крайней мере, именно так говорил президент Франции Макрон, выступая на традиционной встрече с французскими послами. Начал издалека — о деградации Запада, утрате им доминирующих позиций в современном мире.

"Мы являемся свидетелями конца западной гегемонии в мире. Нужно отметить появление новых держав, значение которого мы долгое время недооценивали. Прежде всего, речь идет о Китае, а также российской стратегии, которая реализуется последние годы с большим успехом", — считает Эммануэль Макрон.

Далее он вспомнил еще и об Индии: "Посмотрите на Индию, Россию и Китай. Ими всеми движет более сильное политическое вдохновение, чем есть сегодня у европейцев. Они смотрят на мир с настоящей логикой, настоящей философией и представлениями, которые мы потеряли в определенной степени. Все это очень сильно изменило расклад и смешало карты".

И оказалось, что Франция в составе архаичной и униженной как никогда Европы движется к исчезновению. По крайней мере, так по Макрону.

"Если мы продолжим действовать, как раньше, то окончательно потеряем контроль. А это будет означать исчезновение. Я могу с уверенностью об этом заявить. Нам известно, что цивилизации исчезают, как и страны. Европа исчезнет вместе с распадом этой западной эпохи, и мир будет выстраиваться вокруг двух больших полюсов — США и Китая. У нас будет выбор между доминированием двух сил", — подчеркнул он.

Потом — долго о французской душе, французском духе, необходимости нового мирового порядка, общем одичании мира — именно так — об "одичании" — еще о европейской цивилизационной жизненной силе, об эпохе безнаказанности, в которой сейчас живем, а в итоге именно Россия оказывается палочкой-выручалочкой, в то время как отношения с ней глубоко испорчены, что прямо-таки для Европы фатально.

"В переосмыслении ключевых отношений стоит в первую очередь отметить отношения с Россией. Мы находимся в Европе, как и Россия. И если мы не сможем в какой-то момент сделать что-то полезное с Россией, то останемся в состоянии совершенно бесплодной напряженности и не создадим условия для масштабного проекта восстановления европейской цивилизации, о котором я говорил. Потому что все это нельзя сделать без очень глубокого переосмысления наших связей с Россией", — подчеркнул Макрон.

И потом — со всей откровенностью — в условиях, когда с одной стороны США, а с другой – Китай, — Макрон говорит о жизненной необходимости создать общий фронт между Евросоюзом и Россией: "Я считаю, что для достижения заявленной мною цели — восстановление настоящего европейского проекта в движущемся к биполярной системе мире — совершенно необходимо сформировать общий фронт между Европейским союзом и Россией".

И далее — кратко, как продвинуться к цели: "Речь идет об урегулировании замороженных конфликтов на европейском континенте, переосмыслении всей системы контроля над обычным, ядерным, биологическим и химическим оружием. Взгляните на ситуацию, в которой мы оказались".

Дальше — о требовательном диалоге с Россией. Но это уже, как говорится, не в ту степь. Условия, на мой взгляд, в складывающейся для Европы ситуации уже должна ставить Россия. У нас карты лучше.

Текст: "Вести недели"

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