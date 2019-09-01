Новичок "Спартака" Крал: впервые приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый

Футбольный клуб "Спартак" усилился чешским полузащитником пражской "Славии" Алексом Кралом. Новичок "красно-белых" поделился впечатлениями от перехода в российскую команду.

"У "Спартака" также красно-белые цвета, как и у "Славии". Те, к которым я привык и которые люблю, – приводит слова Крала пресс-служба московской команды. – Первый раз в жизни приехал в Москву и уже понял, что город очень красивый. Стадион и музей тоже прекрасные. Мне все понравилось, так что с нетерпением жду возможности сыграть".

Помимо этого, Алекс сообщил о том, что играл раньше под 33-м номером, поэтому решил сохранить его и в России, а также рассказал, что знает футболистов из Чехии, которые ранее играли в "Спартаке".

"Знаю Мартина Йиранека. И Марека Сухи: в этом году играл вместе с ним за сборную. Через несколько дней мы встретимся в сборной снова. Обязательно расспрошу Марека о Москве, о людях в России, и обо всем остальном", – подытожил Крал.