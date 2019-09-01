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1 сентября 201922:59 Ольга Мещерякова

Волгу снова сделают глубокой и широкой

Волгу снова сделают глубокой и широкой

В Астрахани обсудили первые итоги правительственной программы оздоровления Волги. Совещание с участием профильных министров и губернаторов прошло под председательством премьера Медведева.

Плавные движения, полосатые спины над поверхностью воды, мощный удар — брызги до небес. Вот он, русский осетр, вот так его выращивают. Но здесь еще совсем "дети" — им лет 9-10, а осетры доживают до 80.

Водная поверхность словно застывает — сейчас будет завтрак. Царская рыба, национальное достояние. Черный, угольный осетр — мощь и сила — плавно ведет хвостом, и сияет на солнце редкая красавица белуга-альбинос. А ведь ждали 17 лет, пока юная красотка повзрослеет. Сложное и хлопотное это рыбное хозяйство.

Водная гладь в солнечных бликах — невероятные просторы Волги, дух захватывает. Для человека, выросшего на Волге, только севернее (исполняющий обязанности губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин родом из Рыбинска) проблема очевидна: это богатство нужно сохранить.

"Главный вопрос — с обмелением реки Волги — вопрос межведомственного взаимодействия. Принято решение о создании научно-технического совета, чтобы все действовали совместно, а не в разнобой", — сказал Бабушкин.

Это — одно из решений большого совещания по программе оздоровления Волги, участники которого — 16 регионов, все Поволжье — уже получают финансирование — 205 миллиардов рублей. В первую очередь деньги пойдут на строительство гидросооружений, чтобы пришла вода в народную и когда-то такую полноводную.

"Нужно постараться сделать Волгу судоходной везде, где это возможно, обеспечить гарантированную глубину судового хода не менее 4 метров. Кроме очистки берегов и углубления фарватера нужно будет поднять со дна реки и утилизировать бесхозные затонувшие суда, их почти 100 штук. Это те, что на учете стоят, я уверен, что их объективно больше", — заявил премьер Дмитрий Медведев.

Совещание премьера с губернаторами Поволжья и профильными министрами — в местной администрации, новое руководство Астраханской области уже активно включилось в работу.

"Планируется за период до 2024 года поднять 33 затонувших судна, реализация комплекса мероприятий позволит обеспечить жителей области качественной водой будет способствовать восстановлению природных комплексов хозяйства региона", — сказал Игорь Бабушкин. А еще втрое сократить объем загрязненных сточных вод, которые очистные сооружения сбрасывают в Волгу и ее притоки.

Проблемы, что называется, обсуждали на месте — нужны полная реконструкция, новые технологии очистки. О социальной программе Астраханской области с премьером говорили отдельно. Из проблем — аварийное жилье нужно расселять, больницы и поликлиники — строить и реконструировать.

Первые достижения тоже есть. В регионе увеличены пособия и льготы, среди которых, например, выплаты на ребенка, помощь многодетным семьям, пособия на оплату жилищно-коммунальных услуг, проезд в общественном транспорте. Целый список из 12 пунктов.

А Волгу ждут большие перемены. Широка, глубока, сильна — такой была эта великая река когда-то, такой и будет снова. Сроки поставлены жесткие — 2024 год.

Текст: "Вести недели"

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