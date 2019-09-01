В день 80-летия начала Второй мировой Польша потребовала у ФРГ репарации

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и в день 80-летия начала Второй мировой войны напомнил Германии о репарациях. Выступая на мысе Вестерплатте под Гданьском, атака на который 1 сентября 1939 года ознаменовала начало той войны, он заявил: материальные потери, нанесенные Польше Германией во время войны, были "как минимум в десятки раз больше", чем финансовые затраты на создание Центрального промышленного округа страны.

По словам премьера, о тех потерях "нужно говорить, нужно помнить, нужно добиваться правды, нужно требовать возмещения ущерба". Президент Польши Анджей Дуда ранее также заявлял, что не считает закрытым вопрос репараций Польше со стороны Германии, напоминает РИА Новости.

Тему репараций в Польше начали обсуждать с июля 2017 года, когда лидер партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский заявил: его страна никогда не отказывалась от компенсаций со стороны Германии. В Берлине оснований для каких-либо выплат не видят, так как в 1953 году Польша официально отказалась от репараций.

В Варшаве же утверждают: соглашение 1953 года было подписано с нарушением права под давлением СССР, к тому же оно касалось только уже не существующих ГДР и Польской Народной Республики. К тому же сама ПНР, по мнению местных аналитиков, не являлась самостоятельным суверенным государством.

В апреле этого года депутат от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Януш Шевчак оценил сумму репараций за ущерб, причиненный его стране во время Второй мировой войны, в 900 миллиардов долларов.

В мае глава польской парламентской группы по вопросам военных репараций Аркадиуш Муларчик заявил: сумма компенсаций за ущерб, нанесенный Польше Германией во время Второй мировой войны, превышает 1 триллион долларов.