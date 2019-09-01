Госдеп США: авиаудар по террористам "Аль-Каиды" в Сирии был целенаправленным и точечным

Удар Соединенных Штатов Америки по террористам "Аль-Каиды" (запрещена в России) в Сирии был целенаправленным и точечным. Об этом СМИ сообщил представитель госдепартамента США.

Ранее представитель центрального командования США Эрл Браун подтвердил, что Соединенные Штаты провели атаку против лидеров террористической группировки в Сирии, связанной с "Аль-Каидой". По его словам, северо-запад САР является убежищем для лидеров "Аль-Каиды" в Сирии, откуда они координируют деятельность террористов по всему региону, а также на Западе.

Представители Центра по примирению в Сирии сообщили, что авиаудар, нанесенный американцами в зоне деэскалации Идлиб 31 августа, привел к многочисленным жертвам и разрушениям. США не уведомили российскую или турецкую стороны о планируемых действиях, поэтому атака была совершена в нарушение всех договоренностей, достигнутых ранее.

Представитель госдепартамента США заявил, что данная операция была целенаправленным и точечным ответом против лидеров AQ-S, ответственного за планирование атак, угрожающих гражданам США, партнерам Соединенных Штатов и невинным гражданским лицам.

Также Эрл Браун отметил, что российские средства массовой информации "вместо того, чтобы подчеркивать гуманитарный кризис, который усугубляется режимом Башара Асада и его союзниками, занимаются распространением неточных заявлений".

По мнению американских дипломатов, это "попытка отвлечь внимание от ударов с воздуха со стороны режима Башара Асада и России по гражданским лицам в Идлибе", передает РИА Новости.