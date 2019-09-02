Новости Экономика

Все видео этой рубрики
2 сентября 201904:31

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Интерпресс/ТАСС

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов. Об этом СМИ рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Как объяснил Шокуров, во II и III кварталах авиакомпании получают прибыль, а I и IV кварталы всегда являются убыточными. "Но по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", — цитирует слова Шокурова газета "Известия".

По данным АЭВТ в I квартале текущего года авиакомпании потеряли 45 миллиардов рублей (это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года). При этом в 2018 году операционные убытки авиаперевозчиков России составили порядка 54 миллиарда рублей.

С прогнозом ассоциации по росту цен на авиабилеты согласились в ГосНИИ гражданской авиации и в Высшей школе экономики.

По мнению экспертов, базовыми факторами, создающими убытки, являются высокая стоимость авиационного керосина и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Демпфер (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) должен стать одним из ключевых механизмов поддержки авиаперевозчиков. Он поможет сдерживать цены на билеты.

Представители Министерства финансов РФ сообщили, что в случае, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель, российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера.

Сейчас

03:30

Медведев - в четвертьфинале US Open

02:27

Мордовская школьница погибла из-за мобильника

00:24

"Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

00:05

Сбивший ребенка водитель Porsche Cayenne задержан

20:50

Питер отличился рекордным исполнением гимна

20:26

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

19:45

Мальчика убило упавшей мраморной плитой с фасада Дворца культуры

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

В Южной Каролине объявлена обязательная эвакуация на побережье в связи с ураганом

В Южной Каролине объявлена обязательная эвакуация на побережье в связи с ураганом

2 часа назад
Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

Авария на полигоне под Северодвинском связана с созданием принципиально новой техники

3 часа назад
Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

Матвиенко: Запад не собирается прекращать информационную войну против России

2 часа назад

Трансляции

10:00

Лекция Сергея Лаврова в МГИМО
13:30

Пресс-конференция по итогам российско-иранских переговоров
18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
Все трансляции
Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

Орешкин: даже при цене нефти в $40 за баррель катастрофы в экономике России не случится

59 минут назад
"Я не хочу никого ранить": "Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

"Я не хочу никого ранить": "Мисс Москва" отказалась раскрыть правду о разводе с султаном

4 часа назад
Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

Теннис. Россиянин Медведев - в четвертьфинале US Open

1 час назад
Госдеп США: авиаудар по террористам "Аль-Каиды" в Сирии был целенаправленным и точечным

Госдеп США: авиаудар по террористам "Аль-Каиды" в Сирии был целенаправленным и точечным

6 часов назад
Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

Сотрудники ГИБДД задержали водителя Porsche Cayenne, сбившего ребенка на юге Москвы

5 часов назад
Джонсон обошел Трампа в радикальности

Джонсон обошел Трампа в радикальности

6 часов назад
МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

МАКС позволил заглянуть в ближайшее будущее

7 часов назад
Украина: освобождение Вышинского, новые Рада и кабмин

Украина: освобождение Вышинского, новые Рада и кабмин

8 часов назад
Ливан просит помощи у мирового сообщества, Израиль хочет расплаты

Ливан просит помощи у мирового сообщества, Израиль хочет расплаты

9 часов назад
Швеция введет налог из-за России

Швеция введет налог из-за России

10 часов назад
Американская оккупация Германии продолжается

Американская оккупация Германии продолжается

8 часов назад
Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

Конец западной гегемонии: Макрон отметил значение России, Китая и Индии

9 часов назад
Рэп-фестиваль в Крыму: творческая свобода и двухдневный аншлаг

Рэп-фестиваль в Крыму: творческая свобода и двухдневный аншлаг

7 часов назад
Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

Надругательство над звездами: секс-конвейер требует новых жертв

6 часов назад
Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

36 минут назад
Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

Мордовская школьница получила смертельный удар током от мобильного телефона

2 часа назад
В Подмосковье купальщик попал под катер

В Подмосковье купальщик попал под катер

3 часа назад
Попытка отмыть имя: Лос-Анджелес не хочет быть городом бомжей

Попытка отмыть имя: Лос-Анджелес не хочет быть городом бомжей

6 часов назад
Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае

Что на самом деле происходит с уйгурами в Китае

7 часов назад
"Зенит" минимально обыграл "Спартак" на поле "Открытие Арены"

"Зенит" минимально обыграл "Спартак" на поле "Открытие Арены"

8 часов назад
Киселёв отреагировал на митинги и провокации

Киселёв отреагировал на митинги и провокации

8 часов назад
Скандалы с домогательствами теперь существуют и в виртуальной реальности

Скандалы с домогательствами теперь существуют и в виртуальной реальности

8 часов назад
ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Гогуа

ЦСКА обыграл "Арсенал" в матче 8-го тура РПЛ благодаря голу Гогуа

9 часов назад
Пенс и Зеленский побеседовали о "российской агрессии" и мире

Пенс и Зеленский побеседовали о "российской агрессии" и мире

10 часов назад
Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

Российские волейболистки вышли в четвертьфинал чемпионата Европы

10 часов назад
Болсонару пошутил в связи с очередной операцией

Болсонару пошутил в связи с очередной операцией

10 часов назад
Убийца двухмесячной девочки был судим, семья стояла на учете

Убийца двухмесячной девочки был судим, семья стояла на учете

10 часов назад
В день 80-летия начала Второй мировой Польша потребовала у ФРГ репарации

В день 80-летия начала Второй мировой Польша потребовала у ФРГ репарации

10 часов назад
Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

Антиамериканская акция в Варшаве закончилась задержаниями

10 часов назад
"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

"Охотник на пешеходов" жил в четырех странах ЕС

11 часов назад
15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

15 лет Беслану: участникам спасательной операции вручили медали

11 часов назад
Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

Традиции и непрерывная работа: ТАСС отметил 115-летие

11 часов назад
Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

Жесткие меры: Иран анонсировал третий этап сокращения обязательств

12 часов назад
Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

Будущее уже наступило: как виртуальная реальность помогает врачам и пациентам

18 часов назад
Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

Сезон громких премьер: главные сериалы осени на телеканале "Россия 1"

29.08.2019 17:35

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку