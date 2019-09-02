Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

По итогам 2019 года стоимость авиабилетов увеличится по сравнению с показателями 2018 года на 9-10 процентов. Об этом СМИ рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Как объяснил Шокуров, во II и III кварталах авиакомпании получают прибыль, а I и IV кварталы всегда являются убыточными. "Но по нынешнему году положительных финансовых результатов не ожидается", — цитирует слова Шокурова газета "Известия".

По данным АЭВТ в I квартале текущего года авиакомпании потеряли 45 миллиардов рублей (это на 32 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года). При этом в 2018 году операционные убытки авиаперевозчиков России составили порядка 54 миллиарда рублей.

С прогнозом ассоциации по росту цен на авиабилеты согласились в ГосНИИ гражданской авиации и в Высшей школе экономики.

По мнению экспертов, базовыми факторами, создающими убытки, являются высокая стоимость авиационного керосина и избыточность провозных мощностей (количество мест в действующем флоте).

Демпфер (компенсация перевозчикам в случае резкого роста цен на топливо) должен стать одним из ключевых механизмов поддержки авиаперевозчиков. Он поможет сдерживать цены на билеты.

Представители Министерства финансов РФ сообщили, что в случае, если нефть подорожает до 65 долларов за баррель, российские авиакомпании смогут рассчитывать на выплаты в рамках демпфера.