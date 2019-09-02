Генсек ООН призвал Израиль и Ливан к сдержанности

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Израиль и Ливан к сдержанности. Свое заявление он сделал на фоне обстрелов у границы двух стран. По словам Гутерриша, эти действия идут в разрез с резолюцией ООН и подрывают режим прекращения боевых действий.

Накануне появились сообщения, что ливанская сторона поразила противотанковой ракетой израильский бронетранспортер, напоминает телеканал "Россия 24". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что никто из израильских военных не пострадал. Но в ответ был открыт огонь по югу Ливана.