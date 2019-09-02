Путин рассказал о бессрочном договоре о дружбе между РФ и Монголией

Бессрочный договор о дружбе выведет отношения между Россией и Монголией на новый уровень. Об этом Владимир Путин заявил в преддверии своего визита в Улан-Батор. Документ планируется подписать именно там.

По словам российского президента, которые публикует сайт Кремля, во время визита будут обсуждаться перспективы дальнейшего наращивания сотрудничества, в том числе реализация среднесрочной программы развития стратегического партнерства между Россией и Монголией, передает телеканал "Россия 24".

Ранее военнослужащие России и Монголии провели совместную тренировку с боевой стрельбой в рамках маневров "Селенга-2019".