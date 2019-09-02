Шторм десятилетия: вслед за Джорджией и Южной Каролиной эвакуируется Флорида

"Дориан" — мощнейший шторм десятилетия — стал причиной эвакуации в штате Флорида. Ранее объявлялось об эвакуации жителей Южной Каролины и Джорджии.

Губернатор штата Флорида Рон Десантис объявил обязательную эвакуацию в девяти округах. Еще в семи округах она добровольная, передает агентство "Интерфакс".

Для того, чтобы во время эвакуации не возникало пробок на дорогах, отменен сбор пошлин на ряде платных трасс Флориды. На территории штата функционируют 49 убежищ, из них 11 — специализированные. на дежурство заступили 40 поисковых отрядов. 28 тысяч рабочих готовятся к оперативному ремонту сетей, если ураган оборвет их. В штат везут продукты и топливо.

Закрыты 45 школ и 34 вуза, а также государственные учреждения.