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2 сентября 201908:10

Иван Барбашев подписал контракт с "блюзменами"

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Иван Барбашев подписал новый контракт с обладателями Кубка Стэнли. Соглашение рассчитано на два года.

Прежний контракт Барбашева истек 1 июля. 23-летний россиянин остался в составе "Блюз", заключив новый договор. За два года Иван заработает без малого три миллиона долларов.

Иван Барбашев отыграл за "блюзменов" три года. В прошлом сезоне Иван помог "Сент-Луису" впервые в истории выиграть Кубок Стэнли. В 25 матчах плей-офф он забросил три шайбы и сделал 3 результативных передачи.

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