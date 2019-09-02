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2 сентября 201912:04

Грубое задержание прохожего бойцами Росгвардии сняли на видео

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Сотрудник Росгвардии применил силу при задержании не оказывавшего сопротивления пешехода в Новосибирске. Теперь правоохранителю придется ответить перед законом за превышение полномочий. Конфликт попал в объектив камеры наблюдения.

 

Инцидент произошёл вечером в пятницу, 30 августа, на улице Панишева. На кадрах видно, как мужчину средних лет с бутылкой в руках обгоняет УАЗ вневедомственной охраны, после чего двое стражей порядка останавливают прохожего и о чем-то с ним беседуют. Местный житель что-то доказывал силовикам, а потом махнул рукой, развернулся и попытался уйти, но тут же получил удар по лицу и оказался на земле — один из росгвардейцев применил борцовский прием.

На помощь пострадавшему поспешил еще один прохожий, но его не только не подпустили к месту, но и не дали снимать видео. Был ли пострадавший мужчина задержан, остается неясным, поскольку запись обрывается раньше.

В местном управлении Росгвардии начали внутреннюю проверку инцидента, в то же время представители СКР проводят уголовно-процессуальную проверку по статье о возможном превышении должностных полномочий.

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