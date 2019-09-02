СМИ: Розенбаум находится в тяжелом состоянии после операции

Российский певец Александр Розенбаум находится в одной из московских клиник и восстанавливается после хирургического вмешательства. По данным некоторых СМИ, он пребывает в тяжелом состоянии.

Как сообщает StarHit, операция длилась несколько часов, но все завершилось удачно. Отмечается, что зависит от самого Розенбаума, сколько времени займет его восстановление.

Предположительно, хирургическое вмешательство было плановым, поскольку накануне певец выступал на одной из сцен Санкт-Петербурга. Видеоролики с его участием активно публиковали в социальных сетях и на них Розенбаум выглядел бодрым и полным сил.

Как сообщает РИА Новости, представители певца отказались комментировать новости о госпитализации артиста.

Летом 2018 года появилась информация, согласно которой у певца онкология. Об этом рассказал в одной из телевизионных программ Иосиф Кобзон, который сам на тот момент проходил длительный курс лечения. Розенбаум, в свою очередь, данную информацию отрицал, утверждая, что он жив, здоров и прекрасно себя чувствует. "Ни о какой онкологии и речь быть не может", — отметил певец.

В декабре 2018 года Александр Розенбаум оказал помощь одной из пассажирок на борту самолета Москва – Симферополь. Женщине стало плохо и она потеряла сознание.