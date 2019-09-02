В Каире умер российский посол

В Каире скоропостижно скончался российский посол в Египте Сергей Кирпиченко. 13 августа ему исполнилось 68 лет.

Как сообщили РИА Новости в департаменте информации и печати МИД России, смерть наступила в одной из больниц египетской столицы.

Сергей Кирпиченко в различные годы возглавлял российские дипломатические миссии в Сирии, Ливии и Объединенных Арабских Эмиратах. Пост посла в Египте и по совместительству полномочного представителя при Лиге арабских государств он занимал с 2011 года.