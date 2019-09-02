"Лидеры России" спасли пропавшего на Эльбрусе альпиниста

Победители конкурса управленцев "Лидеры России" во время восхождения на Эльбрус спасли молодого человека, который потерял сознание на вершине горы.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал ответственный за безопасность экспедиции Александр Пятницин.

По его словам, группа из семи альпинистов нашла на вершине Эльбруса 17-летнего парня, которого искали уже сутки. 11-класник отстал от своих товарищей, решил спускаться самостоятельно, заблудился и в итоге потерял сознание.

Альпинисты оказали юноше первую помощь и на высоте 5000 метров передали его спасателям МЧС.

"Лидеры России" являются частью федерального проекта "Россия — страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ Владимира Путина.