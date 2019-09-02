Мануэл Фернандеш стал игроком "Краснодара"

Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш подписал контракт с "Краснодаром". Соглашение рассчитано на один год.

"Краснодар" потерял на долгий срок тех полузащитников – Юрия Газинского, Виктора Классона и Реми Кабелла, поэтому нуждался в усилении средней линии. Поэтому селекционеры южан прибегли к услугам опытного португальца, покинувшего "Локомотив". Мануэл успешно прошел медосмотр и пополнил ряды "Краснодара", сообщает официальный сайт бронзовых призеров чемпионата России.

Мануэл Фернандеш провел четыре года в "Локомотиве, в составе которого он стал чемпионом России и выиграл два Кубка страны. Весной Мануэл не стал продлевать контракт с "Локомотивом". Футболист вел переговоры с турецкими клубами, но в итоге оказался в "Краснодаре".