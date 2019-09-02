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2 сентября 201919:02

В итальянском Турине появился портрет Захарченко

Донецкое агентство новостей

Портрет бывшего главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко появился в парке Дора, что в итальянском городе Турин. Размер фрески – три на два метра, она обрамлена цветами итальянского флага. Авторы изображения – группа художников DonbassArte, сообщили агентству РИА Новости в министерстве иностранных дел ДНР.

Как рассказал глава представительства Республики в Италии Маурицио Марроне, он лично знал Захарченко. Для всех итальянцев бывший руководитель ДНР стал примером отважного человека, который отдал жизнь ради своего народа, добавил Марроне.

Напомним, Александр Захарченко погиб 31 августа 2018 года при взрыве в донецком ресторане "Сепар". Правоохранительные органы ДНР считают, что это был теракт, организованный украинскими спецслужбами.

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